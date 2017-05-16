Частка програми 1С на українському бухгалтерському ринку становить 98% і альтернативи їй поки немає – експерти

Частка програми 1С, стосовно якої сьогодні було запроваджено санкції, на українському бухгалтерському ринку становить 98% і альтернативи цьому продукту на українському ринку поки що немає.

Про це в коментарі УНІАН повідомила податковий консультант київського центру розвитку та підтримки бізнесу Олександра Томашевська.

«98% бухгалтерського ПЗ (програмного забезпечення - УНІАН) займає 1С, відповідно у кожного першого будуть проблеми з програмами, альтернативи цьому програмному забезпеченню зараз немає», - сказала Томашевська.

За її словами, запропоновані альтернативи дорогі і не можуть справлятися з усіма функціями 1С.

За словами голови Ради директорів аудиторської компанії "Аксьонова і партнери" GGI Олени Макєєвої, дорогі альтернативи нефункциональні для ведення, зокрема, податкового обліку, крім того бухгалтерів, які вміють користуватися альтернативними програмами, в Україні одиниці.

Вона також зазначила, що співробітники податкових органів не знайомі в більшості з роботою альтернативних бухгалтерських програм і не зможуть перевіряти нарахування податків.

«Це все за собою потягне несвоєчасну і не в повному обсязі сплату податків до бюджету», - зазначила вона.

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За її словами, ті компанії, які вже раніше придбали 1С, поки що зможуть нею користуватися.

«Санкції не поширюються на компанії, які раніше придбали програму, питання постане тоді, коли треба буде оновлювати програмне забезпечення», - сказала вона.

Одним з варіантів подальшого ведення бізнесу, за словами Макєєвої, може стати використання послуг аутсорсингових компаній, які володіють дорогим програмним забезпеченням.

«Але така послуга коштує дорожче, ніж мати в штаті головного бухгалтера, але можливо зростання попиту на таку послугу в довгостроковій перспективі зможе здешевити її в майбутньому», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом сьогодні ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Однокласники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту «1С».

Як зазначається в указі, доступ до російських соціальних мереж буде обмежений у зв'язку з блокуванням всіх ресурсів сервісу Mail.Ru Group.