Порошенко підписав указ про продовження санкцій проти Росії

Президент України Петро Порошенко своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів».

Відповідно до указу №133/2017, який був підписаний 15 травня, санкції продовжуються на рік проти 1 тис. 228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Також цим указом визнаються такими, що втратили силу, ряд аналогічних указів президента України від 2015 і 2016 років.

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Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря РНБО.

Даний указ набирає чинності з дня його опублікування.

У тексті рішення РНБО, що додається до указу, йдеться: «Підтримати пропозиції про продовження і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені Кабінетом міністрів України (розпорядження від 26 квітня 2017 № 288-р), Службою безпеки України і Національним банком України».

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням уряду № 288-р від 26 квітня, Кабінет міністрів вніс на розгляд РНБО пропозицію щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до додатків 1-4 до розпорядження Кабінету міністрів від 31 серпня 2016 р. № 639 та рішення РНБО від 16 вересня 2016 р. "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яке введено в дію указом президента України від 17 жовтня 2016 р. № 467.

Згідно з рішенням РНБО, санкції проти Росії застосовуються строком на один рік проти фізичних та юридичних осіб.

У 2015 році РНБО внесла до санкційного списку 347 осіб, у 2016 році - 335 фізичних осіб. Також під санкції потрапила 271 російська компанія.