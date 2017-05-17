Сьогодні відкривається Каннський кінофестиваль (відео)
12:32, 17 травня 2017Суспільство
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Цього року він пройде на Французькій Рив'єрі 70-й раз.
Переможці Каннського фестивалю традиційно отримають "пальмову гілку" / REUTERS
В основну програму конкурсу увійшов фільм українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна". Його конкуренти в боротьбі за "пальмову гілку", зокрема, - фільми Андрія Звягінцева, Софії Копполи, Йоргоса Лантімоса, Франсуа Озона і Міхаеля Ханеке.
Організатори оголосили повний склад журі, який очолює Педро Альмодовар. До нього увійшли Пак Чхан-Ук, Паоло Соррентіно, Джессіка Честейн, Уїлл Сміт, Марен Аде, Фань Бінбін, Аньєс Жауї і Габріель Яред.
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Ведучою кінофестивалю буде актриса Моніка Белуччі.
Список лауреатів оголосять у неділю, 28 травня. Тоді ж відбудеться показ фільму, що отримав "Золоту пальмову гілку".
Сьогодні стартує Каннський кінофестиваль
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