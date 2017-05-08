Фільм режисерів зі Львова про людей з особливими потребами став призером кінофестивалю WorldFest в США

Фільм львівських режисерів Олександра і Дарини Балабай став призером на 50-му фестивалі в Х'юстоні WorldFest в категорії Етика і культура. Про це повідомляється в офіційному релізі режисерів, передає 112 Україна.

У документальному фільмі "Борщ" мова йде про "незвичайних людей", які приїхали у Львів з виставою. "Незвичайні люди" - так режисери назвали осіб з особливими потребами.

У зйомках брали участь люди з ДЦП, в інвалідних візках і супроводжуючі їх волонтери. Під час спілкування з цими людьми було зібрано багато матеріалу, створена паралельна креативна сюжетна лінія і змонтований фільм.

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"До процесу виробництва не був притягнутий жоден спонсор. Все - від зйомок фільму, монтажу, титрування англійською, корекції кольору і звуку - автори робили власноруч", - йдеться в релізі.

Довідка УНІАН. WorldFest - найстаріший фестиваль незалежного кіно та відео в світі і третій за значимістю в Північній Америці після Сан-Франциско і Нью-Йорка. Фестиваль став конкурсним з 1968 року. Був заснований титулованим режисером і продюсером Хантером Тоддом для підтримки незалежних режисерів.