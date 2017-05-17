За час Євробачення в поліцію надійшло 30 звернень від іноземців

За час проведення Євробачення в Києві в поліцію надійшло 30 звернень від іноземців. Про це на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", повідомив керівник столичного главку Андрій Крищенко.

"Всього за період проведення конкурсу було зафіксовано 30 звернень від іноземних громадян. Це і члени офіційних делегацій, і туристи, які приїхали вболівати. З цих 30 - 12 звернень кримінального характеру", - повідомив Крищенко.

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Всього було зафіксовано 8 крадіжок, 2 шахрайства, 2 пограбування відносно іноземних громадян. 3 інциденти сталися з членами офіційних делегацій (це 2 особи, які були членами команд співаків, і один журналіст з Білорусі). Решта 9 осіб - це туристи, неорганізовані делегації.

Три злочини були розкриті: крадіжка у журналіста з Білорусі та двох туристів.

Нагадаємо, 62-й конкурс "Євробачення" проходив у Києві з 7 по 14 травня в МВЦ на лівому березі. Перемогу здобув виконавець з Португалії Сальвадор Собрал з піснею Amar pelos dois, друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії, третє - група SunStroke Project з Молдавії.