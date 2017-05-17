У поліції про блокування ВКонтакте: не буде "Синього кита"
"Синій кит" поширювався саме через ВКонтакте.
Блокування доступу до російських інтернет-ресурсів полегшить роботу Нацполіції за деякими напрямками діяльності. Про це заявив на брифінгу начальник головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, передає Еспресо.TV.
Відповідаючи на запитання про те, чи ускладнить роботу поліцейських рішення про заборону низки російських сайтів, Крищенко зазначив: "Мені складно спрогнозувати, чи вплине. Не думаю, що нам буде складніше працювати".
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Він нагадав, що, популярна останніми місяцями серед підлітків гра під назвою "Синій кит", результатом якої є самогубство дитини, поширювалася саме через соціальну мережу ВКонтакте.
"На мій погляд, як поліцейського, який має виявляти такі факти і запобігати, це (заборона російських інтернет-ресурсів — Ред.) полегшить роботу", - додав Крищенко.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте та Одноклассники, а також Яндекса.