В Україні сьогодні відзначають День вишиванки (відео)

В Україні сьогодні відзначають День вишиванки. Всесвітній день вишиванки відзначається щорічно в третій четвер травня. Це свято покликане популяризувати українську культуру і традиції.

Ідея відзначати День вишиванки виникла у 2006 році. Тоді кілька студентів й викладачів Чернівецького національного університету одягнули вишиванки й влаштували флешмоб. А вже через кілька років це свято набуло міжнародних масштабів.

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Президент України Петро Порошенко привітав українців зі святом.

«Нехай наш національний одяг надихає нас на нові перемоги!», - йдеться у вітання глави держави, розміщеному в Facebook.

«Вітаю всіх з Днем вишиванки!», - написав Порошенко.