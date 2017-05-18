Сьогодні згадують жертв геноциду кримськотатарського народу (відео)

Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримських татар, а також як День боротьби за права кримськотатарського народу.

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Саме цього дня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 тис.14 осіб. Крім того, 6 тис. мобілізованих військкоматами протягом квітня-травня кримськотатарських юнаків окремо відправлено на наряди Головного управління формування резервів до Гурьєва (Атирау, Казахстан), Куйбишева та Рибінська, а ще 5 тис. кримських татар заслано на роботи до таборів тресту «Московуголь».

За даними Українського інституту національної пам’яті, всього з Криму за перші два дні вигнано 191, 44 тис. осіб. Окремо 5989 осіб, звинувачених у співпраці з німцями, та іншого «антирадянського елементу» заарештовано під час депортації. Вони потрапили до ГУЛАГу і в подальшому не враховувалися в загальних зведеннях про вигнанців.

Депортація кримськотатарського населення розпочалася о 3 годині ранку 18 травня 1944 року і завершилася, в основному, 20 травня. До операції було залучено 32 тис. співробітників НКВД. Депортованим давалося на збори від кількох хвилин до півгодини, дозволялося брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар та провізію в розрахунку до 500 кг на родину. В реальності ж вдавалося зібрати в середньому 20-30 кг речей та продуктів, абсолютна більшість майна залишалася і була конфіскована державою. Зафіксовано численні випадки мародерства. Протягом двох днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя, звідки ешелонами відправляли в Узбекистан і сусідні райони Казахстану, Таджикистану і в деякі регіони РРФСР.

У результаті депортації загинуло 46% чисельності кримськотатарського населення, серед яких половина - це діти до 18 років. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.