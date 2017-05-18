У Міграційній службі розповіли, коли спаде ажіотаж на "біометрику" (відео)

Величезні черги за біометричними паспортами, які виросли біля органів ДМС та "Паспортних сервісів", зменшаться вже за два-три тижні. Про це запевняють представники Міграційної служби, йдеться в сюжеті ТСН.

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Біля центрів видачі біометричних паспортів у Києві з п'ятої години ранку люди займають місця у чергах. Після підписання в Європарламенті документа про скасування віз для громадян України утворився ажіотажний попит на документи.

Журналісти відзначають, що ситуація із отриманням біометричних паспортів ускладняється початком сезону відпусток. Представники міграційної служби запевняють, що за два-три тижні ажіотаж спаде і на оформлення документу буде потрібно не більше 15-20 хвилин.