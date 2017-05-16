В Україні знову не працює більшість паспортних сервісів

З технічних причин більшість центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс" змінили штатну роботу і функціонують тільки в режимі видачі біометричних закордонних паспортів та ID карт через підрозділи міграційної служби. Про це йдеться в повідомленні на сайті ДП "Документ".

"Шановні відвідувачі! У зв'язку з форс-мажорними обставинами у наданні доступу до спеціалізованих каналів зв'язку, штатну роботу центрів "Паспортний сервіс" тимчасово змінено!", - говориться в повідомленні.

Читайте такожВ Україні запроваджено сервіс онлайн-перевірки за базами недійсних паспортів

При цьому на сайті наводиться список сервісних центрів, які відновили роботу як з оформлення, так і з видачі закордонних паспортів:

• м. Київ, бул. Т. Шевченка, 27;

• м. Київ, пр. Бажана, 1-Е;

• м. Київ, Документ-сервіс Готове, пл. Л. Українська, 1;

• м. Харків, вул. Сумська, 10;

• м. Рівне, вул. 16-го Липня, 6-А;

• р. Львів, вул. Б. Хмельницького, д. 212;

• р. Львів, вул. Ю. Словацького, 1;

• м. Одеса, пл. Віри Холодної, 3;

• м. Одеса, пр. Шевченка, 4-А;

• м. Дніпро, вул. П. Нірінберга (Баумана), 10;

• м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 44;

• м. Ужгород, вул. Підгірна, 18-А.

"Інші центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" працюють в режимі видачі біометричних закордонних паспортів та ID карт через підрозділи міграційної служби", - додали в ДП "Документ".

Як повідомляв УНІАН, у квітні всі центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" вже призупиняли роботу через надмірний наплив відвідувачів.