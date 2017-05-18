В окупованому Криму повідомляють про затримання кримських татар

У аннексированном Криму на центральній площі Сімферополя затримали кримських татар. Про це повідомляє голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв в Facebook.

«Зараз повідомили про затримання на центральній площі Сімферополя наших співвітчизників! Серед них Сервер агъа Караметов, Наріман Джемілєв і Сервер Ізмайлов. Везуть в центральний РВВС», – написав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 травня, в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримських татар, а також як День боротьби за права кримськотатарського народу. Саме в цей день у 1944 році почалася операція з депортації кримських татар. Під час головної хвилі депортацію 18-20 травня було виселено 180 тис. 14 осіб.

Унаслідок депортації загинуло 46% чисельності кримськотатарського населення, серед яких половина - це діти до 18 років. В Україні депортації кримськотатарського народу визнали геноцидом.