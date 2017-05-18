Львів'яни готують грандіозне святкування Дня вишиванки
14:45, 18 травня 2017Суспільство
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Для цього у центрі міста зібралося вже понад сотню людей у стародавніх і сучасних сорочках.
Львів'яни готують грандіозне святкування Дня вишиванки
У Львові сьогодні навіть скульптури вдягли у національне вбрання. Там збираються провести ходу у вишиванках, як повідомляється у сюжеті ТСН.
Для цього у центрі міста зібралося вже понад сотню людей у стародавніх і сучасних сорочках.
Вишиванкову ходу присвятили сучасним героям міста, пройде вона до Личаківського кладовища, де поховані майданівці та учасники АТО.
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У ході бере участь переважно молодь, одягнена у найрізноманітніші сорочки.
Також у вишиванки вбрані не лише люди, а й статуї на прощі Ринок.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 травня в Україні відзначають День вишиванки.
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