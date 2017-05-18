У Житомирі проходять масові урочистості до Дня вишиванки (фоторепортаж)

У Житомирі сьогодні тривають масові урочистості до Дня вишиванки у центрі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, основні святкові заходи відбулися сьогодні у центрі Житомира на майдані Корольова о 13 годині.

Перед спільним селфі біля пам'ятника конструктору космічних кораблів Сергію Корольову на центральній площі міста житомиряни спочатку зібралися на Михайлівській, аби переглянути традиційне містечко майстрів. Тут же працівники Житомирського обласного центру зайнятості на сцені у вишиванках позували фотографам.

О 13 годині учасники зібрання прийшли у вишиванках та зробили спільне фото біля пам'ятника Корольову. На спільне селфі прийшло більше сотні житомирян у вишиванках - працівники облдержадміністрації та соціальні працівники, народні умільці, активісти, жителі міста, журналісти.

Пам'ятник Корольову сьогодні також одягли у вишиванку працівники облдержадміністрації, готуючись до спільного фото . Величезну вишиванку, розмір якої становить, як мінімум 10XL, досить оперативно - за три дні - за кошти спонсорів виготовили житомирські майстрині.

«Думали над тим, як зробити святкування Дня вишиванки оригінальним, і, як видно з настрою сьогоднішніх учасників заходу, це вдалося», - розповіла кореспонденту УНІАН керівник департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської облдержадміністрації Ольга Григор'єва.

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За її відомостями, з такою ініціативою виступив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

«Відтепер Сергій Корольов відзначатиме державні та народно-патріотичні свята у вишиванці, що стане новою житомирської традицією, цю ідею ми втілили для того, щоб популяризувати український етнічний символ, бо вишиванка – це зараз не просто одяг, а символ українця, генетичний код нації, стильна етнічна краса, мода на яку не проходить сотні років і така кількість людей сьогодні на майдані Корольова – тому підтвердження», - сказав Гундич, спілкуючись з журналістами.

Окрім цього, сьогодні і працівники Головного управління Національної поліції у Житомирській області прийшли на службу у вишиванках. Поліцейські влаштували флешмоб, утворивши «живий» напис «UA».

Наразі святкування у місті триває : майстри і майстрині представляють роботи з моделювання одягу у національному стилі, молодь дефілює у стильному вбранні, проходять майстер-класи та презентація національно – культурних товариств Житомира.

Заходи завершаться о 19.00 годині «вишиваною ходою» з Соборного майдану центральними вулицями міста. Організатори свята обіцяють учасникам ходи обіцяють приємні сюрпризи.