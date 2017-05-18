У Житомирі пам'ятник Корольову в центрі міста вдягли у вишиванку (фото)

У Житомирі сьогодні, 18 травня, працівники облдержадміністрації одягли вишиванку на пам'ятник конструктору Сергію Корольову на центральній площі міста. Як передає кореспондент УНІАН, величезна вишиванка з'явилася сьогодні на майдані Корольова на гранітному пам'ятнику цьому видатному конструктору космічних кораблів-земляку житомирян.

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«Цю своєрідну акцію підготували та провели сьогодні вранці працівники Житомирської ОДА до Всесвітнього дня вишиванки», - розказали УНІАН у прес-службі ОДА.

На своїй сторінці у «Фейсбук» голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич розмістив фото Корольова у вишиванці та запросив житомирян на спільне селфі на майдані Корольова.

«Чекаю всіх, хто у вишитих сорочках, сьогодні о 13.00 на спільне селфі з Корольовим. З Днем вишиванки!», - написав голова ОДА.

Нагадаємо, Сергій Корольов (1907-1966) – всесвітньо відомий учений і конструктор у галузі ракетобудування й космонавтики. Народився у Житомирі. Вважається основоположником практичної космонавтики.

Довідка.Всесвітній день вишиванки відзначається щорічно в третій четвер травня. Це свято покликане популяризувати українську культуру і традиції.

Ідея відзначати День вишиванки виникла у 2006 році. Тоді кілька студентів й викладачів Чернівецького національного університету одягнули вишиванки й влаштували флешмоб. Через кілька років свято набуло міжнародних масштабів.