Ситуація з видачею біометричних паспортів контрольована, проблему черг невдовзі буде вирішено - ДМС

На сьогодні вже майже 3,5 млн українців оформили біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Про це заявив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Він зазначив, що після остаточного ухвалення рішення Європейського Союзу кількість оформлюваних щодня біометричних паспортів зросла з 14 до 19 тис.

За його словами, після запровадження біометричних паспортів в 2015 році вже оформлено майже 3,5 млн документів.

При цьому, за наявними даними, 17 травня в Україні було оформлено рекордну кількість закордонних паспортів – майже 19 тис., для порівняння в аналогічний період 2016 року оформлювалося в середньому 9-11 тис. паспортів за день, а за тиждень до остаточного затвердження безвізу – до 14 тис.

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Соколюк підкреслив, що, незважаючи на ажіотаж, який виник в останні дні, ситуація є повністю контрольованою. Зокрема, він запевнив, що вже дооснащено обладнанням всі підрозділи міграційної служби, окрім того продовжується співпраця з центрами надання адміністративних послуг.

Він повідомив, що кількість центрів надання адміністративних послуг, які розпочинають оформлення біометричних паспортів зростає, а проблему черг найближчим часом буде «щонайменше суттєво полегшено».

Через черги, що виникли останніми днями, голова міграційної служби порадив громадянам, які не планують найближчим часом виїжджати за кордон, не поспішати ставати у черги за біометричними паспортами, а дещо почекати.

«Паспортів вистачить на всіх і за кілька тижнів, можливо через місяць всі зможуть оформити документи у більш комфортному режимі», - додав керівник ДМС.