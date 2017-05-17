Переселенці з Криму та Донбасу можуть отримати біометричні паспорти за місцем фактичного проживання – МінТОТ

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України заявили, що переселенці з Криму та непідконтрольних територій Донбасу можуть отримати біометричні паспорти в пунктах надання адміністративних послуг за місцем проживання за наявності довідки внутрішньо переміщеного особи.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що для отримання біометричного паспорта громадяни з Криму і Донбасу повинні мати з собою довідку внутрішньо переміщеної особи.

Читайте такожСкладний шлях України до безвізового режиму з ЄС (відео)

«Потрібно пам’ятати, що безвізовий режим не дає права працювати українцям на території Євросоюзу. Можна перебувати в країнах ЄС не більше 90 днів протягом 180 днів. Внутрішньо переміщеним особам отримати біометричні паспорти можна у пунктах надання адміністративних послуг, за наявності довідки ВПО», – наголосила радник міністра МінТОТ Олеся Цибулько.

У прес-службі нагадали, що основною вимогою для громадян є наявність біометричного паспорта і документів, які підтверджують мету поїздки і умови перебування за кордоном. Крім того, дуже важливо, щоб людина могла чітко пояснити прикордонникам мету свого візиту до країн ЄС.