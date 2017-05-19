Бойовики припинили пропуск через КПВВ "Гнутове" без пояснення причин

Сьогодні близько 9-ї години без будь-яких на те причин російські найманці припинили пропуск громадян і транспортних засобів через лінію розмежування навпроти контрольного пункту в`їзду-виїзду «Гнутове».

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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У зв’язку з цим рішенням штабу АТО контрольно-пропускні операції на КПВВ «Гнутове» були тимчасово призупинені. Зазначається, що серед громадян, які слідують через лінію розмежування, проводиться роз'яснювальна робота.

«Посилено заходи безпеки та поінформовано представників ОБСЄ», - додали у відомстві.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що бойовики не пускають патрулі ОБСЄ на кордоні України і РФ.