Пісню переможця Євробачення-2017 переспівали українською (відео)

Пісню переможця Євробачення-2017 португальця Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois ("Любити за двох" - Ред.) переспівали українською мовою.

Читайте такожСестра переможця Євробачення розкрила секрет своєї пісні

Записала кавер популярна в 90-х українська співачка Марина Одольська.

Зірка у вишиванці і з фіолетовим волоссям виконала свою версію композиції португальського співака.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 13 травня відбувся фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийшли 26 учасників пісенного конкурсу. Перемогу здобув представник Португалії Сальвадор Собрал з 758 балами.