Пісню переможця Євробачення-2017 переспівали українською (відео)
14:10, 19 травня 2017Суспільство
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Пісню Собрала переспівали українською.
Пісню переможця Євробачення-2017 португальця Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois ("Любити за двох" - Ред.) переспівали українською мовою.
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Записала кавер популярна в 90-х українська співачка Марина Одольська.
Зірка у вишиванці і з фіолетовим волоссям виконала свою версію композиції португальського співака.
Як повідомляв УНІАН, у Києві 13 травня відбувся фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийшли 26 учасників пісенного конкурсу. Перемогу здобув представник Португалії Сальвадор Собрал з 758 балами.
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