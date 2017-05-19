На мітингу УПЦ МП під Радою помітили священика з пачкою грошей у руках (відео)

Опубліковано відео, на якому священик з пачкою грошей у руках ходить серед прихильників УПЦ МП на мітингу під Верховною Радою.

Цей відеоролик редакції "Української правди" передав очевидець подій.

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На записі видно, як священий, тримаючи стос грошей, спілкується із молодим хлопцем, у руках у якого - відкритий рюкзак. Усе виглядає так, нібито священнослужитель підготував готівку для якихось розрахунків.

Свідок цієї сцени стверджує, що церковник привіз учасникам мітингу "зарплату".

Як повідомлялося, 18 травня під Радою відбувся молебень священників і прихожан Української православної церкви Московського патріархату. Вони протестували проти двох законопроектів №4511 та №4128: про особливий статус релігійних організацій, "керівні центри" яких розташовані в державі-агресорі щодо України, і про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості.