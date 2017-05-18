Переможець "Голосу країни" отець Олександр заспівав під Радою на захист московської церкви (фото)
17:34, 18 травня 2017Суспільство
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Зірку телешоу під стінами парламенту помітили журналісти.
Отця помітили журналісти / фото glavcom.ua
Переможець проекту «Голос країни – 7» священник Олександр Клименко сьогодні, 18 травня, вийшов на акцію УПЦ Московського патріархату, передає «Главком».
glavcom.ua
Видання зазначає, що переможець телешоу під стінами парламенту, де й проводила акцію та молебень УПЦ Московського патріархату співав. Зазначається, що учаснкии акції закликали депутатів «не приймати антирелігійні законопроекти».
glavcom.ua
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