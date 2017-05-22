Українцям пропонують відновити доступ до ВКонтакте за 50 гривень

У Києві з'явився новий "стартап": за 50 гривень заповзятливі ділки пропонують відновити доступ до соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, а також до сервісу Яндекс і пошти Mail.ru.

Відповідне фото з'явилося в групі "Типовий Київ" у Facebook.

Така ініціатива викликала бурхливий відгук інтернет-користувачів.

Нагадаємо, 16 травня президент України запровадив у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти Росії.

Читайте такожВ РНБО сподіваються в кілька разів скоротити українську аудиторію в російських соцмережах

В РНБО заявляли, що Україна не зможе повністю блокувати доступ до російських соціальних мереж, однак завдяки санкціям зможе зменшити для себе загрозу від російської пропаганди.