Українцям пропонують відновити доступ до ВКонтакте за 50 гривень

15:26, 22 травня 2017
Суспільство
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Така ініціатива викликала бурхливий відгук інтернет-користувачів.

Стартап по-українськи: за 50 грн українцям відкриють доступ до заблокованих сайтів / фото Facebook @kievtypical

У Києві з'явився новий "стартап": за 50 гривень заповзятливі ділки пропонують відновити доступ до соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, а також до сервісу Яндекс і пошти Mail.ru.

Відповідне фото з'явилося в групі "Типовий Київ" у Facebook.

Така ініціатива викликала бурхливий відгук інтернет-користувачів.

Нагадаємо, 16 травня президент України запровадив у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти Росії.

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В РНБО заявляли, що Україна не зможе повністю блокувати доступ до російських соціальних мереж, однак завдяки санкціям зможе зменшити для себе загрозу від російської пропаганди.

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Новина в сюжеті: Блокування в Україні ВКонтакте і Одноклассников
Теги: #соціальні мережі#санкції проти російських сайтів