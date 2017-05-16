Допоможи нам Господь: реакція соцмереж на заборону ВКонтакте, Яндекса і Одноклассников

Українське суспільство сьогодні сколихнула новина про заборону російських соціальних мереж у країні. Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування російських телеканалів, IT-компаній, бухгалтерської програми 1С та доступу до соцмереж: ВКонтакте, Однокласники. Також блокують доступ до Яндексу і Mail.ru.

Провайдери повинні будуть заблокувати доступ до сервісів Mail.ru. Варто відзначити, що зокрема буде заблоковано доступ до популярного сайту "Кинопоиск".

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Користувачі соцмереж реагують на таку заборону своєрідно. Є ті, хто підтримує такі заходи і вважають, що це потрібно було зробити вже давно, а є і ті, хто вважають це обмеженням своїх прав.

Насправді Вконтакте і Одноглазники заборонили, щоб заощадити на порохоботах. Тепер їм будуть платити тільки за фейсбучек — Igor Burdyga (@patr0scha) May 16, 2017

Крім того обурюються і деякі українські музиканти. Кажуть, що ВКонтакте аудиторія краще реагує на творчість, ніж в інших соцмережах.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко ввів у дію рішення РНБО про продовження на рік санкцій проти Росії. Згідно з указом №133/2017, який був підписаний 15 травня, санкції продовжуються на рік проти 1 тис. 228 фізичних і 468 юридичних осіб.