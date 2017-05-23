Євробачення-2017 не змогло побити рекорд по телепереглядам через Росію

Євробачення-2017, яке проходило в Києві, змогли подивитися понад 180 мільйонів глядачів у всьому світі.

Цей показник нижчий у порівнянні з 2016 роком через те, що Росія не транслювала конкурс в 2017 році.

При цьому перегляд фіналу конкурсу онлайн вдвічі перевищив показник Стокгольма. У Португалії зросла частка аудиторії, яка дивилася конкурс, перевищивши рекорд 2008 року. Там міжнародне музичне змагання дивилися 32,5% глядачів, йдеться на сайті Європейської мовної спілки.

Італія на 15% збільшила аудиторію порівняно з торішнім конкурсом, його дивилися 3,6 млн італійських телеглядачів.

Україна побила рекорд по переглядам з конкурсу 2009 року, який проходив в Москві. Вітчизняний конкурс дивилося 18,8% аудиторії (1,5 млн людей), а в Ісландії подивилися 98% населення - країна в черговий раз поставила рекорд за часткою перегляду серед всіх.

Основною аудиторією Євробачення є молодь у віці 15-24 років.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в'їзд на територію України учасниці від РФ Юлії Самойлової терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Олени Гітлянська, "рішення прийнято на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України". Самойлова в червні 2015 року брала участь в гала-концерті в окупованому Росією Криму. Російський Перший канал відмовився транслювати конкурс.