Співачка, яку Україна не пустила на Євробачення-2017, виступить сьогодні в окупованому Криму

17:42, 09 травня 2017
Суспільство
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Вона виконає пісню, яку готувала для Євробачення.

vk.com/clubjuliasamoilova

Російська співачка Юлія Самойлова виступить сьогодні на концерті в честь Дня Перемоги в Севастополі.

Вона виконає пісню, яку готувала для Євробачення. Про це повідомляє окупаційна влада, передає Радіо Свобода.

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Україна, де в цьому році проходить пісенний конкурс, заборонила Самойловій в'їзд в країну, так як вона порушила українське законодавство, виступивши в анексованому Криму в 2015 році.

Росія в свою чергу відмовилася від участі в Євробаченні.

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Теги: #Євробачення-2017#Самойлова