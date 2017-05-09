Співачка, яку Україна не пустила на Євробачення-2017, виступить сьогодні в окупованому Криму
17:42, 09 травня 2017Суспільство
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Вона виконає пісню, яку готувала для Євробачення.
Самойлова порушила українське законодавство, виступивши в анексованому Криму в 2015 році. / vk.com/clubjuliasamoilova
Російська співачка Юлія Самойлова виступить сьогодні на концерті в честь Дня Перемоги в Севастополі.
Вона виконає пісню, яку готувала для Євробачення. Про це повідомляє окупаційна влада, передає Радіо Свобода.
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Україна, де в цьому році проходить пісенний конкурс, заборонила Самойловій в'їзд в країну, так як вона порушила українське законодавство, виступивши в анексованому Криму в 2015 році.
Росія в свою чергу відмовилася від участі в Євробаченні.
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