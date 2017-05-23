Правоохоронці встановили ще двох активних учасників заворушень 2 травня 2014 року в Одесі

Одеські правоохоронці встановили ще двох активних учасників масових заворушень 2 травня 2014 року, під час яких у місті загинули 48 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.

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Він зазначив, що в ході розслідування спільна група з прокурорів і слідчих поліції після проведення портретної експертизи та дослідження відеоматеріалів із камер спостереження ідентифікували ще двох активних учасників травневих заворушень. Ними виявились 37-річний житель Одеси та 58-річний житель Чорноморська Одеської області. Вони підозрюються в участі в подіях на Грецькій площі, де в 2014 році починалися масові заворушення.

За словами Жученка, наразі прокуратура Одеської області вже узгодила повідомлення про підозру зазначеним особам. Після їх офіційного вручення прокуратура звертатиметься до суду з клопотанням про затримання, обрання запобіжного заходу й оголошення в розшук.

«Дві підозри складено й оголошено минулого тижня. Нами проводиться послідовна робота. Один за одним фігуранти встановлюються», - підкреслив прокурор області.

За попередніми даними, зараз обидва підозрюваних беруть участь у бойових діях на боці бойовиків на окупованих територіях Донбасу, про що зареєстровано кримінальні провадження.

Всього з початку цього року як свідків допитано понад 70 осіб, які брали участь у мирній ході за єдність України, а також особи, які випадково опинилися в епіцентрі подій. Проведено 9 додаткових оглядів місць, де відбувалися масові заворушення з метою фіксації можливих слідів злочину та виявлення додаткової доказової бази.

За результатами слідчих дій призначено комплексну експертизу.

Жученко також уточнив, що обвинувальні акти до суду направлено стосовно 26 осіб. За останній рік встановлено 8 додаткових підозрюваних, у тому числі, в умисних вбивствах, підпалах, у закликах до подій, що відбувалися безпосередньо на Куликовому полі, а також у закликах до блокування Будинку профспілок.

«До активних дій, які призвели до масових жертв», - уточнив Жученко.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, де також загинули люди.