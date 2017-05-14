Порошенко: МВС має прозвітувати про розслідування справи 2 травня в Одесі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Міністерство внутрішніх справ має прозвітувати про розслідування справи 2 травня в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.

"Я вважаю, що Міністерство внутрішніх справ має детально проінформувати про хід розслідування справи 2 травня, бо левова частина підозрюваних встановлена, частина з них - затримана. Більше того, в списку, яких ми нібито маємо звільнити за вимогами Тристоронньої контактної групи, є не ті, хто брав участь у бойових діях на лінії зіткнення, а ціла низка людей, які обгрунтовано підозрюються українською владою і українськими слідчими органами (у вчиненні правопорушень – Ред.) під час подій 2 травня", - наголосив Порошенко.

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"Уявіть собі: нібито Росія за те, щоб було прозоре розслідування, і тут же вимагає звільнити підозрюваних. Значна частина підозрюваних, які брали безпосередню участь в подіях 2 травня. Я хочу нагадати, що ці події 2 травня почалися з вбивства саме українських протестуючих, які вийшли перешкоджати "Русскому миру" в Одесі. І з-за спин правоохоронців бандити вогнепальною зброєю вбили українського патріота. А сьогодні основні звинувачені, починаючи від заступника керівника тоді ще міліції обласної Фучиджи, - в Російській Федерації, і нікого з них Росія нам видавати не збирається", - сказав Порошенко.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.