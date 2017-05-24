Одеситів закликають зірвати концерт Лободи у місті

У неділю, 28 травня одеситів закликають вийти з акцією протесту проти концерту Світлани Лободи у місті.

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"Закликаю всіх прийти 28.05, вже в цю неділю, о 21:00 з акцією протесту проти цієї запроданки і любительниці російського рубля! Концерт цієї колаборантки в Одесі — виклик перед усіма нами!" - йдеться у повідомленні колишнього керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка у Facebook.

За його словами, у той час, коли бійці АТО воюють на Донбасі, в Одесу запрошують особу, яка своїми поїздками в Росію, по суті, підтримує агресію цієї країни.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня українська співачка Світлана Лобода потрапила у ДТП під час зйомок кліпу в Росії.