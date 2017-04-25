Співачка Лобода потрапила у ДТП на зйомках кліпу в Росії (відео)

Українська співачка Світлана Лобода потрапила у ДТП під час зйомок кліпу в Росії.

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За сюжетом, Лобода утікає від набридливих папараці, проте водій так захопився роллю, що не впорався з кермуванням і в'їхав у залізні ворота на дуже дорогому орендованому Rolls-Royce.

Постраждали бампер та фари, ремонт коштуватиме 40 тис. доларів. У цій аварії співачка теж вдарилась, про що вона написала у соцмережі. Лобода на вже повідомила, що з нею все гаразд.

Як повідомляв УНІАН, раніше мікроавтобус з колективом українського гурту "Танок на майдані Конго" (ТНМК) врізався у вантажний автомобіль.