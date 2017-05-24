Луценко розповів про помилку в розслідуванні вбивства Шеремета

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав помилкою в розслідуванні справи про вбивство в Києві журналіста Павла Шеремета невилучення записів однієї з камер зовнішнього спостереження, які пізніше потрапили до журналістів. Про це генпрокурор сказав під час виступу у Верховній Раді.

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"У справі було допущено помилку - було вилучено 201 камеру спостереження, а одна камера не була вилучена, і завдяки журналістам це стало відомо", - сказав Луценко.

Він додав, що отримані нові матеріали допоможуть розслідуванню справи.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. У лютому 2017 року в поліції заявили, що у рамках розслідування провадження за фактом вбивства Шеремета допитано понад 1,8 тис. осіб. Також повідомлялось, що на той час у справі щодо вбивства журналіста підозрюваних ще не було.