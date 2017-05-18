В СБУ розповіли про свою роботу у справі вбивства журналіста Шеремета

Служба безпеки України готова надати будь-яке сприяння у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета та відкрита до діалогу із громадськістю.

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Про це йдеться у заяві СБУ, оприлюдненій на сайті відомства.

Нагадується, що розслідуванням злочину за підслідністю займаються слідчі Національної поліції України (ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України). Відповідно до ч. 5 ст. 36 Кримінального процесуального кодексу, змінювати підслідність має право генеральний прокурор, керівник регіональної прокуратури, їхні перші заступники та заступники виключно у разі неефективного досудового розслідування.

В СБУ наголосили, що до відомства не надходило процесуальне рішення про доручення слідчим органів безпеки здійснювати досудове розслідування вбивства Шеремета.

Також у Службі безпеки поінформували, що підрозділи СБУ дійсно виконували доручення слідчих у рамках розслідування вбивства журналіста. Всі доручення виконані належним чином і у встановлені терміни, про що було повідомлено слідство Нацполіції.

«Зокрема, з відповідним процесуальним оформленням, на виконання доручення слідчих, отримано чотири жорсткі носії інформації із записами камер зовнішнього спостереження, що розташовані на одному з будинків по вулиці Івана Франка у Києві. В оригінальному вигляді, без внесення жодних змін у конфігурацію і об’єм матеріалів вони передані слідчому.

Будь-які інші матеріальні носії інформації, на яких можуть зберігатися фактичні дані, що мають значення у справі, співробітники Служби безпеки України не вилучали», - повідомили в СБУ.

Також у заяві зазначається, що вчора, 17 травня, відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики, під час якого розглядалося питання: «Про хід розслідування вбивства 20 липня 2016 року у Києві журналіста Павла Шеремета». Під час засідання Служба безпеки України була єдиним правоохоронним органом, чиї представники звітували перед народними депутатами та авторами фільму «Хто вбив Павла?».

«Водночас представники Нацполіції, котрі здійснюють розслідування за фактом вбивства Шеремета, на заслуховування депутатів та журналістів не прибули», - зауважили в СБУ .

У спецслужбі вважають, що саме звітування перед профільними комітетами Верховної Ради і співпраця з авторами фільму, як ініціаторами нової версії розслідування, а «не оголошення посадовими особами Міністерства внутрішніх справ України безпідставних і необґрунтованих заяв у ЗМІ, є єдиним прийнятним для керівників усіх правоохоронних органів форматом оприлюднення відомостей про хід розслідування».

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

У лютому 2017 року в поліції заявили, що у рамках розслідування провадження за фактом вбивства Шеремета допитано понад 1,8 тис. осіб. Також повідомлялось, що на той час у справі щодо вбивства журналіста підозрюваних ще не було.