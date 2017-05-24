Актрису Яковлеву, відому за роллю "Каменської", не пустили до Харкова

Актрису театру і кіно Олену Яковлеву не пустили на територію України. Цю інформацію УНІАН підтвердив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Це дійсно так", - сказав він і пообіцяв згодом повідомити подробиці.

Як «ГХ» розповіла сама актриса, поїзд з акторами прибув до Харкова сьогодні о 9:23. «Я не розумію, що сталося. Я просто збентежена», - підкреслила Яковлева.

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Спектакль мав відбутися сьогодні в Харківському національному театрі опери і балета, а 25 травня – в Києві.

«Всі квитки на виставу були продані», - заявили «ГХ» в гастрольних касах оперного театру. Відзначається, що подробиці з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, раніше зірку "Аншлагу" Воробей не пустили в Україну.