Зірку "Аншлага" Воробей не пустили в Україну (відео)
Гумористка прилетіла до Києва на прем'єру вистави, однак її не випустили з аеропорту.
Російській артистці Олені Воробей відмовили у в'їзді на територію України через незаконне відвідування нею тимчасово окупованого Криму. Як повідомила сама артистка в Instagram в неділю, 2 квітня, вона прилетіла в Київ для участі у виставі, проте її не випустили з аеропорту.
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При цьому артистка, яка раніше незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим, звинувачує у всьому "му*аків" і "дебільні закони".
Гумористка прилетіла до Києва на прем'єру вистави "Джекпот з доставкою додому" з її участю, яка повинна була пройти в Жовтневому палаці.
Повідомляється, що прем'єра таки відбулася, однак актори грали без Олени Воробей.
У той же час акторові Оскару Кучері, який летів разом з Оленою Воробей, в'їзд в Україну дозволили. Ще вранці він скаржився в Facebook, що його не пускають, однак увечері на сцені Жовтневого палацу Кучера все ж з'явився.