Зірку "Аншлага" Воробей не пустили в Україну (відео)

Російській артистці Олені Воробей відмовили у в'їзді на територію України через незаконне відвідування нею тимчасово окупованого Криму. Як повідомила сама артистка в Instagram в неділю, 2 квітня, вона прилетіла в Київ для участі у виставі, проте її не випустили з аеропорту.

Читайте такожКонцерти Орбакайте в Україні перенесені через протести активістів

При цьому артистка, яка раніше незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим, звинувачує у всьому "му*аків" і "дебільні закони".

В КИЇВ НЕ ВИПУСТИЛИ! ВИСТАВА ЗІРВАНО!!! ЩО ВИ ТВОРИТЕ???? ТРИМАЛИ БЕЗ ВОДИ 4 ГОДИНИ!!!!! Допис, поширений Олена Воробей (@vorobei_elena) k ві 2, 2017 о 11:56 PDT

Гумористка прилетіла до Києва на прем'єру вистави "Джекпот з доставкою додому" з її участю, яка повинна була пройти в Жовтневому палаці.

Повідомляється, що прем'єра таки відбулася, однак актори грали без Олени Воробей.

У той же час акторові Оскару Кучері, який летів разом з Оленою Воробей, в'їзд в Україну дозволили. Ще вранці він скаржився в Facebook, що його не пускають, однак увечері на сцені Жовтневого палацу Кучера все ж з'явився.