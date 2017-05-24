Посольство в Єгипті радить українцям уникати скупчення людей через загрозу терактів

Посольство України в Єгипті радить українцям уникати відвідування місць із значним скупченням людей через загрозу терактів. Про це повідомляється на сторінці Посольства України у Єгипті у соціальній мережі Facebook.

"Екстремістське угруповання HASAM оприлюднило інформацію в мережі Інтернет щодо запланованої на 19.00 24 травня терористичної атаки під назвою "Свист куль". У повідомленні відсутні дані щодо конкретного місця запланованої акції", - зауважили дипломати.

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"З огляду на викладене, Посольство України в Єгипті закликає громадян України, які перебувають на території Єгипту, виявляти підвищену увагу та обережність, за можливості уникати значного скупчення людей та місць розташування військових, поліцейських та інших державних установ", - йдеться у повідомленні.

У разі різкого загострення ситуації у Посольстві рекомендують неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку. Громадянам України радять зберігати в доступних місцях паспортні документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання.

При потраплянні в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю та здоров’ю українцям слід невідкладно звертатися до посольства України в Єгипті за номером телефону: +201 000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 1777, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН раніше, ввечері у понеділок, 22 травня, в концертному холі "Манчестер Арена" після виступу американської співачки Аріани Гранде пролунав вибух, внаслідок якого загинули 22 особи і ще 64 були поранені. Вибух здійснив смертник, який проніс із собою саморобний вибуховий пристрій. 23 травня відповідальність за теракт у Манчестері взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Ввечері у вівторок поліція Манчестера назвала ім'я підозрюваного у вчиненні теракту. Ним є Салман Абеді, який, згідно з інформацією британських ЗМІ, народився у Манчестері у сім'ї вихідців з Лівії, які втекли з батьківщини, рятуючись від режиму колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі. Сім'я Абеді жила на півдні Манчестера протягом останніх щонайменше десяти років.