Вибух у Манчестері: кількість загиблих зросла до 22, серед них є діти

При вибуху на Манчестер Арені, який стався минулої ночі під час концерту Аріани Гранде, загинули 22 людини. Про це повідомив головний констебль міста Ян Хопкінс, передає Guardian.

Читайте такожОчевидці про безпеку на Манчестер-арені: пронести можна було що завгодно

За його словами, серед загиблих є діти.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція повідомила про те, що жертвами вибуху на критому стадіоні "Манчестер Арена" стали 19 осіб, поранено 59. Вибух прогримів близько 22:35 за місцевим часом відразу після завершення виступу американської поп-співачки Аріани Гранде. За свідченням очевидців, більшість глядачів були підлітками, а металошукачів на вході не було.