Лобода похвалилася новим підробітком в Росії: вручатиме премії артистам з "чорного списку" СБУ

Світлана Лобода, незважаючи на війну на Донбасі, продовжує гастролювати на території Росії і місцеві телеканали навіть пропонують їй там роботу.

Так, зокрема, на своїй сторінці в Instagram вона написала, що 27-го травня разом з іншим уродженцем України, а саме Донецька, Олександром Ревва, який зараз виступає в образі співака Артура Пирожкова, буде вести премію музичного телеканалу RU TV.

До слова, на офіційному сайті Ревва підтверджують інформацію, що він виступить в ролі ведучого шоу, а допомагати йому, крім Лободи, будуть Філіп Крікоров і Олена Север.

Серед запрошених на премію артистів не мало і українських.

Гостями церемонії також будуть зірки, які потрапили в "чорний список" України за виступи в окупованому Криму і "ЛДНР".

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Як повідомляється на сайті російського телеканалу церемонію відвідають: Філіп Кіркоров, LOBODA, Ольга Бузова, Микола Басков, Ані Лорак, Сергій Жуков і група «Руки Вверх!», Время и Стекло, Юліанна Караулова, A'STUDIO, Олексій Воробйов, Mот, Єгор Крід, Віра Брежнєва, Валерій Меладзе, Елка, MBAND, Володимир, ЮрКісс, Олена Север, Саті Казанова, Митя Фомін, Дмитро Колдун, Анна Плетньова, Uma2rman, Quest Pistols Show, Олена Темнікова, Артур Пирожков, Макс Барських, Настя Задорожна, Ганна Седокова, Аніта Цой, Джиган, Dеніс Клявер, Дискотека Аварія, Сергій Лазарєв, Влад Соколовський, Та кота, Наргиз, SEREBRO, Нюша, Марія Вебер, Artik & Asti, Алекс Малиновський, Сергій Звєрєв, A-Dessa, МакSим, Burito, 5sta family, Natan, The Jigits, Зара.

На початку березня Світлану Лободу запросили на один з пропагандистських телеканалів, де вона поскаржилася на погрози з боку "радикалів".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше одеситів закликали зірвати Лободі концерт в місті.