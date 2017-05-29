У центрі Парижа відбулася антипутінська демонстрація
00:41, 29 травня 2017Суспільство
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Серед гасел, які тримали учасники, було «Путіне, на тебе вже чекає – не дочекається Каддафі».
фото facebook.com/alla.lazareva.9
У Парижі десятки активістів вийшли на акцію, щоб продемонструвати своє ставлення до приїзду президента Володимира Путіна до Франції, передає Радіо Свобода.
Серед гасел, які тримали учасники, були, серед іншого, #FreeSushchenko та «Путіне, на тебе вже чекає – не дочекається Каддафі».
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За словами учасників акції, багато з них чули про цю акцію на місцевому радіо, де повідомляли, що в Парижі «проходить антипутінська демонстрація об’єднаних громад, найактивніша серед яких українська».
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відвідає Париж 29 травня на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона.
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