Макрон повідомив, що проведе вимогливий діалог по Україні на завтрашній зустрічі з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час зустрічі з російським президентом 29 травня має намір вести "вимогливий діалог" з питання України. Про це повідомляє Страна.ua з посиланням на телеканал LCI.

Макрон розповів про своїх плани зустрітися з президентом Володимиром Путіним у понеділок, 29 травня на прес-конференції після завершення саміту G7.

"У мене з Росією буде вимогливий діалог, але все ж діалог", - заявив президент Франції.

Він уточнив, що має намір обговорити ситуацію в Україні і в Сирії.

Нагадаємо, що раніше у Франції підтвердили, що Макрон прийме Путіна у палаці Версаля під Парижем 29 травня, щоб відкрити виставку, присвячену 300-річчю франко-російських дипломатичних зв'язків.

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Виставка у Версалі приурочена до 300-річчя візита у Францію російського царя Петра I і встановленню між двома країнами дипломатичних відносин — вона пройде у палаці Великий Тріанон і триватиме до кінця вересня.

Як повідомлялося, Еммануель Макрон хоче скоро провести саміт з лідерами Росії, Німеччини та України (нормандський формат) у зв'язку з конфліктом на сході України. Про це він заявив за підсумками саміту G7.

Раніше тема активізації нормандського формату піднімалася в телефонній бесіді Петра Порошенка і Еммануеля Макрона 24 травня.