В Одесі затримали "злодія в законі" на прізвисько "Пучура"

В Одесі правоохоронці затримали «злодія в законі» на прізвисько «Пучура».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник ГУ Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.

За його словами, 28 травня в місті затримано «злодія в законі» «Пучура», який перебував у місті нелегально.

«Він прибув сюди з наміром контролювати і налагодити злочинну діяльність етнічних груп «барсеточників». наразі вирішено питання про його примусове видворення з подальшою забороною в'їзду в Україну», - повідомив Головін.

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Він зазначає, що кримінальний світ не залишає намірів захопити Одесу.

«Але представники злочинного світу, які намагаються тут осісти, стають дедалі молодшими. Цей, наприклад, був «коронований» у 25 років. Та хай там як, але Одеса ніколи не стане домом міжнародним представникам злочинного світу», - заявив Головін.

Як повідомив представник главку Нацполіції, йдеться про Левана Мірцхулаву (Пучура), який народився 10 вересня 1987 року в Сухумі і був «коронований» у 2013 році в Туреччині.

Нагадаємо, раніше в Одесі правоохоронці затримали кримінального авторитета на прізвисько "Гуга".