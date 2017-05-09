В Одесі правоохоронці затримали кримінального авторитета на прізвисько "Гуга"

В Одесі правоохоронці сьогодні затримали кримінального авторитета на прізвисько «Гуга». Про це у Facebook повідомив керівник регіонального главку Нацполіції Дмитро Головін.

«Сьогодні затримано відомого кримінального авторитета Серго («Гугу»), який перебував нелегально в країні, і, ймовірно, також прибув, щоб взяти участь в урочистостях. Одеса - не місце для злодійських сходок», - зазначив Головін.

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На даний час вирішується питання про депортацію злочинця.

Представник правоохоронних органів уточнив, що Сергій Глонті («Гуга»), 1971 р.н., - один з авторитетних «злодіїв у законі». Він був неодноразово судимий, в тому числі за підробку документів, незаконні операції з наркотиками тощо. «Коронували» його у 1995 році у Москві, в СІЗО №2 «Бутирка».

У червні 2016 року Глонті був затриманий співробітниками столичної поліції за орієнтуванням угорських правоохоронців, які підозрювали «Гугу» в шахрайстві з метою незаконного отримання громадянства Угорщини.

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