В Україні знову переспівали переможну пісню Євробачення-2017 (відео)

Українка Яна Шамаєва (Джеррі Хейл) виконала українською пісню переможця Євробачення-2017 Сальвадора Собрала "Amar Pelos Dois".

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Це відео було опубліковане на YouTube-каналі співачки. У перекладі на українську назва переможної пісні Євробачення звучить як "Кохати за двох".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, пісню переможця Євробачення-2017 португальця Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois ("Кохати за двох" - Ред.) українською мовою переспівала популярна в 90-х українська співачка Марина Одольська.