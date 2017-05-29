В Україні знову переспівали переможну пісню Євробачення-2017 (відео)

11:14, 29 травня 2017
Суспільство
1049 0

Пісню португальця знову переспівали українською.

Українка Яна Шамаєва (Джеррі Хейл) виконала українською пісню переможця Євробачення-2017 Сальвадора Собрала "Amar Pelos Dois".

Читайте такожСестра переможця Євробачення розкрила секрет своєї пісні

Це відео було опубліковане на YouTube-каналі співачки. У перекладі на українську назва переможної пісні Євробачення звучить як "Кохати за двох".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, пісню переможця Євробачення-2017 португальця Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois ("Кохати за двох" - Ред.) українською мовою переспівала популярна в 90-х українська співачка Марина Одольська.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #пісня Собрала#переможна пісня Євробачення