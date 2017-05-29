Українці в Лондоні відзначили День вишиванки маршем (фото)
11:44, 29 травня 2017Суспільство
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Українці також вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів на сході України.
У марші взяли участь близько тисячі українців / Посольство України у Великобританії
Українці відзначили День вишиванки у центрі Лондона святковим маршем. Про це повідомляє посольство України у Великобританії в Facebook.
"Українці відзначають в центрі Лондона День вишиванки, яка стала не тільки символом національної ідентичності українців, а й сучасним модним трендом у світі", - йдеться в повідомленні.
У посольстві також розповіли, що українці вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих українських воїнів на сході України і жертв терористичного акту в Манчестері.
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Як повідомляв УНІАН, в Житомирі на честь свята пам'ятник Корольову в центрі міста одягли у вишиванку.
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