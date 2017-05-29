На Житомирщині через спеку обмежать рух фур

На Житомирщині з 1 червня на автодорогах державного значення вводиться тимчасове обмеження руху великовагового автотранспорту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, такі заходи в області запроваджує обласна служба автомобільних доріг для збереження доріг регіону.

«Обмеження діятиме (на період спекотної погоди - УНІАН) з 1 червня на автомобільних дорогах державного значення на території Житомирської області при температурі повітря вище 28 градусів з 9.00 до 22.00 години для автотранспорту загальною вагою понад 24 тонн та навантаження на вісь більше 7 тонн», - сказано у повідомленні.

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Відстій великовагового автотранспорту у спеку здійснюватимуть на відповідних стоянках. Детальну інформацію про перелік та розташування майданчиків для відстою транспорту розміщено на офіційному сайті Служби автомобільних доріг у Житомирській області та «Укравтодору».

Через ці обмеження Управління Укртрансбезпеки в області та підрозділи Нацполіції України посилять контроль за проїздом великовагових автомобілів дорогами Житомирщини.

Нагадаємо, що у Житомирі понад 500 чоловік взяли участь у міському велопробігу.