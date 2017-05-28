У Житомирі понад 500 осіб взяли участь у міському велопробігу

У Житомирі сьогодні понад 500 осіб взяли участь у велопробігу.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом велосипедисти проїхали 14-кілометрове коло центральними вулицями міста.

Серед учасників велопробігу були віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко з дружиною та Житомирський міський голова Сергій Сухомлин з донькою.

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Безпеку руху забезпечували співробітники поліції.

Мета велопробігу - привернути увагу громадськості до того, що велосипедисти є повноправними учасниками руху на дорозі, крім того, щоб нагадати самим велосипедистам про правила дорожнього руху.

По його завершенню учасники зробили загальне фото. Також працювали фотозони, тематична фотовиставка та локація, де обговорювали велоконцепцію міста. Родзинкою святкування Велодня стало вело-тріал-шоу, яке відбулося на Замковій горі.