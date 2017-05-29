Як ви ставитеся до виступів українських зірок у Росії? – опитування УНІАН

В українському суспільстві з початку російської агресії в Криму та на Донбасі дедалі активніше ведуться розмови з приводу доречності виступів українських зірок в Росії. Тож УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як вони ставляться до вояжів українських зірок на заробітки Росії.

Зазначимо, нових обертів ці дискусії набули після повідомлень про черговий вояж відомих українських виконавців на вручення музичної премії телеканалу RU.TV, що відбулося цими вихідними в Красногорську під Москвою.

Зокрема, Ані Лорак отримала перемогу у номінації "Найкращий дует", гурт "Грибы" визнали "Найкращим стартом", гурт "Время и Стекло" забрав нагороду за "Найкращу пісню", йдеться у "Сніданку з 1+1". А Світлана Лобода стала переможницею двох премій - "Найкращий креатив" і "Найкраща співачка".

До речі, з концертною діяльністю Лободи в Росії окрема історія - її концерт в Одесі 28 травня зірвали місцеві активісти. Так, пізно ввечері в неділю близько 150 проукраїнських активістів зібралися в курортній Аркадії, біля елітного нічного клубу "Ібіца" на березі Чорного моря, де на 22:00 був запланований концерт Лободи. Місцеві активісти були незадоволені тим, що Лобода активно виступає з концертами в Росії і отримує там місцеві нагороди, і погрожували бойкотувати концерт ще задовго до дати його проведення. Зрештою, концерт Лободи в Одесі не відбувся – через повідомлення про мінування клубу.