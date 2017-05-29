Ані Лорак, "Грибы", "Время и стекло" та Лобода: українські артисти тріумфували на російській премії

У місті Красногорську, що під Москвою, відбулося вручення музичної премії телеканалу RU.TV. От тільки імена українських виконавців звучали під час вечора частіше, ніж російські.

Так, Ані Лорак отримала перемогу у номінації "Найкращий дует", гурт "Грибы" визнали "Найкращим стартом", гурт "Время и Стекло" забрав нагороду за "Найкращу пісню", йдеться у "Сніданку з 1+1".

А Світлана Лобода стала переможницею двох премій - "Найкращий креатив" і "Найкраща співачка". Її перевершив лише Філіп Кіркоров. Він забрав три статуетки, до слова, одну з них артист отримав у номінації "Кіно та музика" за пісню Ірини Білик "О любви".

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До слова, й Лобода, і Кіркоров були одними із чотирьох ведучих нагородження.

Цього року вперше в історії премії з'явилася номінація "Найкращий кліп, знятий в Криму". За перемогу змагалися п'ять виконавців, які проводили знімання відео на території півострова Крим.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська співачка Ані Лорак, яку неодноразово критикували за концерти в Росії, похвалилася премією телеканалу RU.TV.