Скасування концерту Лободи в Одесі: опубліковано відео сутички
Продюсер Лободи показала відео сутички в Одесі.
Продюсер співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна опублікувала у своєму Instagram відео сутички напередодні концерту співачки в Одесі, який так і не відбувся.
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На відео можна побачити, як у натовп летять петарди і димові шашки, пускають сльозогінний газ. Потім між поліцейськими і молодими людьми виникає бійка.
Крім того, в кадрі з'являється і сама Лобода, якій вигукують "Одеса з Лободою!".
друзі! вчора ми відмінили концерт в Одесі в клубі Ібіца у зв'язку з черговими провокаціями і реальною загрозою вашої безпеки. сценарій колишній. все ті ж персонажі. сьогодні мені навіть не хочеться акцентувати увагу на тому хто ці люди, які організації вони представляють. головне, що це громадяни нашої країни. і це страшно. єдиним пріоритетом для нас завжди була і буде ваша безпека. сьогодні було дуже багато молодих людей і навіть дітей. коли в них полетіли димові шашки та петарди - ми прийняли рішення скасувати концерт. у будь-якій країні, в якій панує режим, гине в першу чергу культура. і, на жаль, ми опинилися на цьому рубежі. поки ми не навчимося поважати права і свободи одне одного, ми не те що не станемо частиною Європи, нас чекає страшна деградація у всіх галузях і напрямках життя. всім гарного настрою і добра! Одеса, ми дуже любимо тебе. І знаємо, що це взаємно! а ми продовжуємо наш тур і вже 30го травня побачимось на концерті в Тель-Авіві. тому що музика не має кордонів. #лобода #loboda #ібіца #одессаслободой @lobodaofficial
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше продюсер співачки заявила, що концерт Лободи, який повинен був відбутися в Одесі в неділю, 28 травня, був скасований з міркувань безпеки глядачів та виконавиці: пікетники почали закидати глядачів петардами і димовими шашками. Після в поліцію надійшли повідомлення про мінування будівлі, де мав відбутися концерт.