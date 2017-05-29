Скасування концерту Лободи в Одесі: опубліковано відео сутички

Продюсер співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна опублікувала у своєму Instagram відео сутички напередодні концерту співачки в Одесі, який так і не відбувся.

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На відео можна побачити, як у натовп летять петарди і димові шашки, пускають сльозогінний газ. Потім між поліцейськими і молодими людьми виникає бійка.

Крім того, в кадрі з'являється і сама Лобода, якій вигукують "Одеса з Лободою!".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше продюсер співачки заявила, що концерт Лободи, який повинен був відбутися в Одесі в неділю, 28 травня, був скасований з міркувань безпеки глядачів та виконавиці: пікетники почали закидати глядачів петардами і димовими шашками. Після в поліцію надійшли повідомлення про мінування будівлі, де мав відбутися концерт.