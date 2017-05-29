У Лободи назвали причину скасування концерту в Одесі

Відповідне рішення менеджмент артиста прийняв після загострення ситуації та того, як з боку молодих людей, які пікетували концерт, у бік глядачів був застосований сльозогінний газ, полетіли петарди й димові шашки, а пізніше з'явилася інформація про замінування будівлі.

Продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна вже прокоментувала подію.

"Вчора ми скасували концерт в Одесі в клубі Ібіца у зв'язку з черговими провокаціями і реальною загрозою вашої безпеки... Єдиним пріоритетом для нас завжди була і буде ваша безпека. Сьогодні було дуже багато молодих людей і навіть дітей. Коли в них полетіли димові шашки та петарди - ми прийняли рішення скасувати концерт", - пояснила Крапівіна.

Зазначається, що жодних заборон або обмежень з боку місцевої влади на проведення культурно-масових заходів у цей період в Одесі не було. Квитки на концерт традиційно були розкуплені ще задовго до його проведення, а багато глядачів прийшли з дітьми.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, напередодні концерту радник начальника ГУНП Руслан Форостяк, знаючи про плани окремих груп пікетувати концерт, у себе на сторінці в Facebook закликав радикально налаштовану молодь дотримуватися законів й не перешкоджати творчій діяльності артистки.

Однак ситуація вийшла з-під контролю поліції, пікетувальники почали закидати глядачів петардами і димовими шашками. Після до поліції надійшли повідомлення про мінування будівлі, де мав відбутися концерт. Для пошуку вибухівки правоохоронці евакуювали з приміщення.

Після такого розвитку ситуації менеджмент артиста прийняв остаточне рішення скасувати концерт.