"Наступний": слідом за Лободою одеські активісти готують "гарячий" прийом Івану Дорну

Екс-голова одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко заявив про плани активістів зривати концерти українського співака Івана Дорна в Одесі.

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Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

Стерненко написав: "В результаті протестів проти виступу Лободи концерт зірваний. Наступний - Ваня Дорн".

Концерт.ua призупинив продаж квитків на концерт Івана Дорна, який був запланований в клубі "Ібіца" 9 червня. У той же час квитки можна купити на одеському сайті за ціною 250-350 гривень.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, з'явилося відео Лободи з поліцейськими на зірваному концерті в Одесі.

Увечері 28 травня активісти проукраїнських організацій Одеси завадили виступу співачки Світлани Лободи в нічному клубі в одеській Аркадії. Концерт був скасований.