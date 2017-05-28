Димові шашки, газ, бійка: в Одесі вимагали скасувати концерт Лободи (фотогалерея)

В Одесі біля нічного клубу "Ібіца" сталася бійка за участю активістів патріотичних організацій, які вимагали скасувати концерт співачки Світлани Лободи.

Як повідомляє "Думская", учасники мітингу вимагали "зупинити виступ і вигнати виконавицю — бажано з позбавленням її громадянства України".

Для забезпечення порядку на місці події чергували багато співробітників поліції.

Під час бійки невідомі спочатку кинули у натовп дві петарди, а потім - дві димові шашки.

Читайте такожСпівачка Лобода потрапила у ДТП на зйомках кліпу в Росії (відео)

"Поліція намагалася провести особистий огляд двох активістів, ті відмовилися, і спалахнула бійка. В ході неї хтось застосував сльозогінний газ. Тих, хто відмовилися "оглядатись", затримали", - повідомляє видання. Пізніше затриманих відпустили.

Також було два повідомлення про нібито замінування клубу "Ібіца". Організатори скасували концерт Лободи.

За інформацією радника начальника ГУНП Руслана Форостяка, поліція склала всього один протокол за 173 статтею Купап — "дрібне хулигантство". Затриманих немає.

Наразі ситуація біля клубу спокійна, учасники акції розійшлися.

Як зазначає "Думская", Лобода регулярно виступає в Росії, відмовляється визнавати факт російської агресії в Україні та підтримує російських артистів, яким заборонили в'їзд до нашої країни через виступів на окупованих територіях.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше активісти закликали зірвати концерт Світлани Лободи в Одесі. Екс-керівник місцевого "Правого сектора" Сергій Стерненко назвав співачку "запроданкой, любителькою російського рубля і коллаборанткой".

Зазначимо, українські активісти вже не в перший раз намагаються зірвати концерт Світлани Лободи. У минулому році подібні інциденти відбувалися в Луцьку та Івано-Франківську.