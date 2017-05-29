Справа про стрілянину в Мукачеві: Суд відпустив на поруки чотирьох бійців ПС

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області відпустив на поруки чотирьох бійців "Правого сектора", які фігурували у справі щодо стрілянини у 2015 році.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Правого сектора".

"Сьогодні, 29 травня, у Мукачеві відбувся суд над бійцями руху "Правий сектор", які стали учасниками зіткнення з криміналітетом і міліціянтами у цьому місті влітку 2015-го", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, судді погодилися відпустити бійців на поруки "мера містечка на Львівщині Володимира Москаля і нардепа Михайла Головка". "Це відбулося попри вимоги прокурора лишити хлопців під вартою", - зауважили в організації.

Водночас народний депутат України від Радикальної партії Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook повідомив, що "сьогодні вранці Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області звільнив з-під варти так званих "Мукачівських партизанів" - бійців "Правого сектору" Володимира Бурчу (Скруджа), Сергія Деяка (Цюпу), Родіона Горбенка (Радіка) і Романа Мунчака (Муню)".

"Раніше рішенням цього ж суду з них було знято обвинувачення в тероризмі в зв’язку з участю в конфлікті в липні 2015 року в Мукачево, де іншими сторонами виступили представники місцевого криміналітету та правоохоронних органів", - пише депутат.

Він також уточнив, що бійців було звільнено на поруки Головка та мера міста Сколе.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня 2015 року сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «Правий сектор» почав заважати потокам контрабанди.

В результаті інциденту в Мукачевому постраждало 14 осіб, загинуло троє.